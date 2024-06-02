笑看天下：法國係歐盟火車頭

有論者指出，法國近年國勢在上升，而德國卻在下沉。何以見得？在歐盟27個成員國中，法國係唯一一個擁核國家，而法國嘅綜合國力，喺西方陣營屬於「緊跟美國、跟英國不相上下」嘅第二梯隊。馬克龍多年來主張歐洲嘅「戰略自主」，可謂底氣十足，佢甚至暗示「不排除向烏克蘭派兵」，逾越了過去北約多國不直接參與俄烏戰事嘅底線，德國總理紹爾茨便不以為然，指烏克蘭不會出現歐盟或者北約國家嘅地面部隊。