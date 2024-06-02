撥亂反正：美國兩大狂人修好

美國大選還有約5個月便投票，近日有美媒報道，如果共和黨的特朗普當選重新上台，會考慮邀請美國電動車生產商Tesla的行政總裁馬斯克擔任顧問，就兩人共同關心的經濟和邊境安全等政策，向新政府提供意見。馬斯克更聲稱可運用影響力，協助特朗普游說一些不喜歡現任總統拜登和民主黨的美國商界領袖。一直倡議網絡自由、身兼社交平台X（前稱Twitter）老闆的馬斯克，據報亦會資助一項防止選民詐騙的計劃，後者正是特朗普對民主黨及其支持者的指控。

馬斯克是一位精明生意人和科網界KOL，深明在政治上公開靠邊站，對公司業務及自身發展都是弊多於利，因此一直未有明確表態支持或捐款予某個政黨或某位候選人。但事實上他對許多政策和政治問題的立場都較接近共和黨，多次批評拜登和民主黨的經濟和移民政策。

除了政策主張和出位言行，馬斯克與特朗普還有許多相似之處，兩人在國內外及網上世界都有大批死忠粉絲，也有大量強烈反對他們的人。兩人也經常被告上法庭，官司纏身。但兩人都擅長將這些怨恨與訴訟，轉化成更強大的支持。不同的是，特朗普所求的是選票與權位，馬斯克則主要是求財。

馬斯克也曾因美國退出巴黎氣候協定而與特朗普鬧翻，當然，亦有人認為他只想凸顯自己的環保先鋒形象，令旗下的電動車賣得更好。正如馬斯克反對拜登向中國製電動車加徵關稅，可能只是報答北京對Tesla進軍中國開綠燈。再者，中國的中低價電動車，與高檔次的Tesla本屬不同客路，中國車廠打擊的不少都是馬斯克的敵人。無論如何，如果這兩大狂人真的修好，對拜登和民主黨肯定是壞消息，對中國則有可能是好消息。