自成一家：從技術引進到引領

新中國成立後，在航空航天領域的發展一直落後於西方。北京當局過往為此引進了不少蘇聯和俄羅斯的技術，以提升自身的軍事和民用航空能力。例如上世紀90年代，中國就向俄羅斯購買大量先進的武器系統，如蘇27戰機、基洛級潛艇等。這些技術大大提高了中國的國防實力，並為中國航空航天技術的發展奠定基礎。

時至今日，中國開始在某些領域如5G、衞星導航系統等技術實現領先。中國自主研發的C919大型客機投入商業運營後，近日更傳出莫斯科政府尋求與中國合作，希望為C939民航客機提供引擎，以擺脫自身航空工業困境。除了民用航空領域，俄羅斯國家杜馬日前也批准一項法律草案，有意與中國發展聯合航天活動，一起建設國際月球科研站。原因是，中國登月計劃進展快速，嫦娥六號在5月順利升空後已進入環月軌道飛行，預計6月初會着陸月球。相反，俄羅斯由於受到國內經濟條件所限，近些年在太空競賽方面已沒有太大作為。

種種迹象顯示，近年中國的航空航天技術已經取得長足進步，從昔日的技術引進，變為如今的引領角色。因為這個原因，以美國為首的歐美國家，對中國的恐懼和猜疑愈來愈大。但另一邊廂，其他國家也渴望與中國加強合作。現在中、俄都面臨來自美國的壓力，未來有很大的合作空間。

依我來看，中國在部分關鍵技術上已取得領先，面對華府不斷加強技術限制，不如加大對外技術輸出，大方一點讓其他國家使用中國的非敏感技術，例如電動車、太陽能發電等領域。如此一來，其他並非美國盟友的國家，見到有另一條「大腿」可以抱，自然會不甘受美國制約而投靠中國陣營，讓北京走出一條化解美國圍堵的道路。