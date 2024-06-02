冰鑑春秋：特朗普想挑起世界大戰？

特朗普的選舉語言，往往連他的金主都大吃一驚！近日在募款活動上，他又口出狂言，揚言如果在他任期內俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸莫斯科作為回應；若中國入侵台灣，他會下令轟炸北京。

儘管這和他當初聲稱如果他是總統，俄烏戰爭一天之內就會結束的說法南轅北轍，但台灣獨派卻High翻了，紛紛轉載報道。其實了解美國的現況，就知道特朗普會說這種話，一點都不奇怪。

目前在美國各大民調中，特朗普幾乎都呈現領先優勢，最高領先到6%。而就算是特朗普處於落後的民調，他也僅僅小輸1%；事實上，若以該民調的受訪者而言，特朗普是領先2%的，但經過已登記選民的加權，才讓拜登扭轉局面。這些民調都顯示出一個共同趨勢，儘管差距並不大，但男性較青睞特朗普，而女性傾向投給拜登。在學歷方面，高中以下的支持特朗普較多，而大學以上的比較喜歡拜登。至於高達81%選民對中國大陸的不信任感，等於給予兩位候選人明確的指標，那就是想要贏得選舉，展現對中強硬就對了。

像特朗普這樣的選舉動物，當然嗅到了社會的氛圍，所以他用彷彿要挑起世界大戰般的說法，來展現自己對中國及俄羅斯的鐵腕作風，目的當然不是真的打算這樣做，而不過是討好選民，凸顯拜登的怯懦無力罷了。

拜登不出兵烏克蘭，特朗普就說自己會直指莫斯科；拜登說在必要時會用武力支援盟友，特朗普就來個轟炸北京。反正嘴炮又不用本錢，語不驚人死不休，先把選票拿到手再說。至於萬一真的當選總統，將來要怎麼收場？放心，台灣政客早就告訴大家，選舉支票真要兌現的話，還有誰敢選舉？特朗普一生中鬼扯無數，你真以為他會在乎嗎？