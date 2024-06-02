橫眉冷看：何不禁絕晶片出口

為防止中國加速崛起、壯大，美國四面圍堵，尤其是限制高端晶片對華出口，這一招是否管用？要是讓我說嘛，此舉純屬徒勞，老美再胡搞下去，早晚會把自己弄得神經兮兮。

據說美國擬向中東市場下手，限制美資晶片公司向阿聯酋、卡塔爾等國出口人工智能晶片，因為擔心會間接落入中國手中，加速解放軍的武器研發進程。老美一心要防堵中國，時長日久，發覺成效不彰，便懷疑部分中東國家與北京暗通款曲，再過些日子，可能就連中國朋友的朋友，都會成為受嫌疑的對象。到頭來，限制了對阿聯酋等國的晶片出口，稍後恐怕要再下一城，將以上國家的友邦也列為監察對象，如是輾轉，問題便永無休止。

這情形就像有一個傻漢子，老是懷疑鄰家張三來訪，是為了偷東西，結果禁止張三到來後，漸漸又懷疑另一個鄰居李四來串門，也是為了盜取寶貝，再轉手賣予張三。後來將李四也堵在門外，傻漢子依舊不放心，他開始懷疑自己的老婆、兒子、媳婦，會否也跟外人串通，謀奪自家的財物。讀者諸君別以為我是在編故事，天下甚麼樣的人都有，這個傻漢子可是有姓名、有住址的。他叫山姆，住在大洋彼岸的華盛頓，只是行止不定，時而在白宮留宿，時而在國會山莊盤桓。

在那個傻漢子眼中，身邊的人似乎個個都是盜賊；同樣在老美的眼中，愈來愈多友邦正備受懷疑，每一個國家都有可能成為將晶片輸往中國的暗黑通道。我建議老美，索性一不做、二不休，就連對英國、日本都切斷供應。正所謂「殺頭的生意有人做」，你怎敢保證，英、日兩國不會有人為求逐利，天天將你那些寶貝的高端晶片，偷偷運到中國？