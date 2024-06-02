坦言集：政治智慧

台獨的討論有兩個最根本的要點。

一是西方文明與資本主義的意識形態，對台灣2,300萬人口社會的思想洗禮根深柢固，其中基督教的宗教滲透（特別是長老會）尤為厲害。中華民族的民族思想已所餘無幾，餘下的也與反共的保守傳統結合。他們寧可保持現狀，實質依附美西方，逐步往美加移民來去中國化，也不會把自身的命運與中國和中華民族的復興連在一起。要在當前改變他們的思想，尤其是年輕一輩全無大陸生活感情，絕對困難。即使武統，要他們思想轉變，需要一、兩代人的時間，且政府與社會要大力清洗被洗腦的各個方面。北京要靠台灣自覺地支持和推動兩岸的統一，近乎幻想，統派近年的崩潰已是明證。

二是美國是必然要打擊、阻止中國的復興。一方面是它的霸權不容挑戰，而捨霸權以外，美國是沒法維持現時的繁榮與發達。另一方面，中國的發展提供美國掠奪剝削的對象。美國的霸權主義實質是新殖民主義，它猶如奴隸制的古羅馬帝國，需要奴隸和被征服的人民來供其奴役，從建國以來便依賴戰爭。20世紀裏，它借歐洲大戰、中日戰爭而確定霸權，再而瓦解蘇聯、壓倒日本。烏克蘭戰爭更企圖把歐盟與俄羅斯同時弄垮，對中國自然是亡華之心必然不改。

而兩岸問題、中美關係，基本上主調是顏色革命不成，便是對華戰爭。首選是台灣烏克蘭化，不然，美國會直接出兵。但打的是台灣，中國土地，乃至東亞，與烏克蘭戰爭一樣。美國選擇引發大戰的時機，它要決定甚麼時候打、怎樣打、打多久。即使中國最終打敗美國的攻擊，結果也如中日之戰中國的慘勝，若戰爭不進入美國本土，中國還要面對美國其後不停的戰爭壓迫。不是中國亡，便是美國亡，中美之戰是不會終結的。

面對這兩個要點，中國的台海政策、對美戰略，便不能用西方教科書式的思維來應對。坊間的叫囂是不惜與美國開戰，這不是民粹主義的缺乏深思，便是變成美國的搖旗吶喊者，替美國宣傳中美必然一戰，引誘中國不惜一切，縱使毀滅台灣，破壞民族復興，都要打一仗，甚至誇言中國必勝。中國以戰是止不了與美國之戰，除非用核武炸美國本土，同歸於盡，也以人類命運共同體作犧牲。

中國要另闢途徑，用政治智慧和技巧來對付美國這頭怪獸。