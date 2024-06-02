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西貢獨立屋遇竊 失值81萬財物

竹角路有獨立屋遇竊。（張開裕攝） 竹角路有獨立屋遇竊。（張開裕攝）
竹角路有獨立屋遇竊。（張開裕攝）
【本報訊】昨日凌晨零時許，西貢竹角路一間獨立屋的姓李（68歲）男戶主報案，指發現屋內一房間有被搜掠痕迹，懷疑遭賊人潛入爆竊。
人員接報到場，經初步點算後，相信事主損失共約81萬元財物，包括約3萬元現金及一批首飾。執法人員經初步調查後，把案件列作「爆竊」，暫未有人被捕。
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