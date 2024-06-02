大麻花寄艙返港 女銷售員明提堂

篋藏20包 重10公斤值200萬 中年女銷售員疑為數萬元酬勞充當「飛機豬」，前日從泰國返港在機場被海關人員截查，在其寄艙行李箱內，檢獲約重10公斤、市值約200萬元懷疑大麻花，她涉嫌「販毒」被捕並於明日提堂。海關最近破獲多宗同類航空旅客販毒案，單在今年5月至少搗破4宗，而在今年4月杪，更於一日內破獲3宗販運大麻案拘捕7名男子。

上周五，香港海關機場科人員，檢查一名從泰國返港的本地女子寄艙行李，期間發現X光影像有異，遂打開行李箱作仔細檢查，結果檢獲20包重約10公斤、市值約200萬元的懷疑大麻花，遂拘捕該名報稱任職銷售員的59歲本地女子。她已被控告一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。

為數萬元酬勞飛泰販運 海關表示，女疑犯疑收取數萬元酬勞販毒，而販毒集團更孤注一擲，不作任何掩飾，直接把大麻花放入行李箱運港。檢獲的懷疑大麻花以真空包裝，並放於密實膠袋內，至於是否在本地銷售則有待進一步調查。

隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

4月曾單日破3宗同類案 根據資料，近日航空旅客從泰國運毒抵港情況嚴重。今年5月7日，海關在兩名從泰國經首爾轉機抵港的男女寄艙行李內，分別檢獲22包和20包懷疑大麻花，毒品總重量逾24公斤，估計市值超過510萬元。

另外，在4月28日一日內，海關在香港國際機場偵破3宗航空旅客販毒案，在6名從泰國曼谷抵港的男旅客寄艙行李箱內，檢獲32公斤懷疑冰毒、27公斤懷疑大麻花及15公斤懷疑海洛英，市值約3,700萬元，並拘捕7名懷疑涉案男子。