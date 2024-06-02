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打擊街頭賣淫 拘24北姑
涉案女子被帶走。
【本報訊】西九龍總區執法人員一連5日（5月27日至31日），於區內展開代號「潮展」的掃黃行動，打擊街頭賣淫活動。期間，人員在旺角、油麻地、九龍城及深水埗區拘捕24名內地女子（28至63歲），涉嫌「違反逗留條件」，其中一名58歲內地女子另涉嫌「為不道德目的而唆使他人」。部分被捕人士已被落案起訴。
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