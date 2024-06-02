今年首個3號波 歷24小時

【本報訊】今年第一個3號波「馬力斯」昨日凌晨登陸廣東省陽江市附近，天文台於下午4時40分改發一號戒備信號，自5月31日下午4時40分發出3號強風信號計，今年首個3號波共生效24小時。隨着風暴遠離，天文台亦於昨午5時40分取消所有風球。風暴襲港期間，香港迪士尼樂園需有限度運作，並關閉部分設施；昂坪360也宣布暫停服務。

大埔沙田葵青雨勢頗大 天文台昨日表示，與「馬力斯」相關的廣闊雨區昨為珠江口一帶帶來狂風大驟雨及雷暴，截至下午4時，本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，大埔、沙田及葵青區等更錄得超過50毫米雨量。截至昨日下午3時，馬力斯橫過廣東內陸，並進一步減弱，期間昂坪、長洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時78、45及45公里，最高陣風分別超過每小時96、54及56公里。

香港迪士尼樂園度假區昨日宣布，樂園需有限度運作，部分戶外遊樂設施會暫停運作。直至昨午4時40分改發一號戒備信號後，相關服務陸續恢復。迪欣湖活動中心昨照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。昂坪360也宣布，由於受3號強風信號的影響，昨早的纜車服務暫停。