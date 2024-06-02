海壇街路陷現巨坑 巴士兜路行

搶修爭取明起分階段解封 前日下午4時許，執法部門接報，指深水埗海壇街201號對開出現路陷。人員接報到場，發現上址出現一個約3米乘兩米、約0.5米深的洞，隨即圍封有關範圍，並通知水務署人員跟進。

詎料至昨日，有街坊乍聞上址發出巨響，赫見路陷範圍擴大，形成一個約15米乘10米、深約3至4米的巨坑，而周邊圍欄、路牌及石屎路塊亦陷入巨坑，坑內則有積水。有關部門隨即擴大圍封範圍，工人同時加快搶修。

有當區區議員表示，有居民反映上址有滲漏情況，故現場應進行工程，初時有個小窿，期間疑因天雨沖走部分沙泥，導致路陷範圍擴大。

就深水埗海壇街發生路陷，水務署經視察後發現沒有供水水管損毀。渠務署已安排承建商完成相關雨水渠及污水渠初步檢查，並確認兩條約兩米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠出現局部損壞情況。

水務署、渠務署及路政署會繼續跟進相關維修工作，以爭取於明日凌晨起分階段重開相關路面，減少道路使用者不便。同時，水務署、渠務署及路政署會聯合調查今次路陷原因。

九巴5路線受影響 運輸署宣布，因路面下陷，海壇街介乎欽州街與桂林街之間全線現已封閉，直至本周五（7日）上午6時止。駕駛人士請考慮改用其他道路，受影響巴士需改路行駛。九巴宣布，受到海壇街與桂林街交界路陷影響，有5條九巴路線需要改道行駛，預計改道時間將持續至後日早上6時。受影響路線分別是31B（往石籬）、46（往麗瑤）、12A、18（往海達）、914（往海麗）。至於深水埗桂林街、通州街公園兩站將暫時停用。