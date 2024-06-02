東呼即應：吸旅客到訪技窮 靠盛事難起作用

每月煙火非上策 東呼即應籲推港特色文化 香港經濟低迷，4月份的零售業銷貨價值指數按年勁跌14.7%。要刺激疲弱市道，港官來來去去只得幾道板斧，例如大力催谷盛事至每年逾210項，預料可吸引約170萬名旅客，帶來約72億元消費額，以及約43億元的經濟增加價值。可是坊間包括旅遊業界都普遍不大看好，早前本報正論「又靠盛事谷旅業，人心已變怎留客」的標題也指出問題所在，畢竟每兩日就有一項的活動能否夠資格稱得上「盛事」，言人人殊；況且盛事只能算是助攻，若業界不思進取、服務質素欠佳，再多的盛事也是枉然。能吸引遊客的特色項目，香港不是沒有，只是港官有否慧眼而已，今集《東呼即應》就同大家發掘一下。

根據邊際報酬遞減定律，過度的投入，產出反而愈少。早前港府宣布每月有煙火表演藉此吸引旅客，當時便遭到不少質疑。美國藝術家Carolyn Schlam在教人怎樣欣賞藝術作品的著作中，就指出「我們喜歡雪糕，但肯定不想每餐都吃」。以為「盛事排山倒海」便能吸客帶來理想收益的，恐怕是一廂情願。《東呼即應》團隊在機場進行街訪，有人表示不知道有煙火表演，來港主要是購物和品嘗美食。有經營本地遊的旅行社負責人鍾澤垣指出，港府說推出200多項盛事旅遊，對一些接待入境團的同業應該有幫助，但前提是需要提早通知，若數星期前才說有這些活動，根本沒有足夠時間籌備推廣這些活動的組團工作。另一間旅遊公司負責人黎樂文認為，政府推出200多個盛事，當中有些是香港才有，對旅遊而言料有正面影響，希望政府可以提供多些資源讓業界推廣，以吸引更多外國人訪港。

無人機表演 迎合智慧城市 雖說港府肯辦盛事吸客，總勝過甚麼也不辦，然而每月煙火並非上策，不如集中火力辦無人機表演更好。因為無人機表演可以拼出叮噹、大雄；又可以拼出「火影」、「鬼滅」等動漫角色。再者，對比於煙火，無人機表演也算是新鮮事物，吸客之餘更可製造機會予年輕人從事相關行業，迎合智慧城市未來發展。無人機表演無疑是時髦，不過老舊事物不一定吃虧，不少老外就是鍾情香港的老舊事物。日本曾有遊戲機中心，以九龍城寨作室內設計概念，這分觸覺就比近期大講特講，有意展出以九龍城寨為題的港產片之相關布景供打卡的港官，先知先覺不知幾多十萬倍。儘管不是興建九龍城寨主題樂園，但保留電影布景的倡議竟也拖拖拉拉一大輪，難怪有人說「長命高官長命做」。

「破地獄」導賞團 必大開眼界 香港的傳統特色文化，對旅客是有吸引力的，譬如被列入第3批國家級非物質文化遺產名錄的盂蘭勝會，就成為旅發局網頁「當時尚香港遇上傳統節慶」的介紹內容。其實當局應該大力發展供旅客參加的香港特色導賞團，而結合火燄的使用、急速轉圈與跳躍的「破地獄」，一般人未看過的，必定留下深刻印象。無可否認，與中式殯儀文化有關的一切，就如紙紮祭品工作坊，竟然能夠紙紮出一部電動車，還要連充電器，洋人定必大開眼界，如果可以親身嘗試，旅行經驗絕對難忘，至於具體怎樣安排，是「睇片」抑或問准了主人家，這些真的要從長計議。

說到底，煙火或無人機表演，好多地方都辦得到，地方文化特色並不明顯，有關「盛事」完結，即晚過境到深圳住酒店也可以。但辦特色導賞團、工作坊之類，具有吸引力之餘，亦可收取參加費用，加上齋菜宴和相關紀念品，定可多增幾筆收入。盛事不是說不辦，重點是「要搵到錢至得」，與其挖空心思吸引低消費旅客，不如乾脆將視線投向願意花錢的旅客身上吧！

結合火燄的使用、急速轉圈與跳躍的「破地獄」，洋人遊客應可留下深刻印象。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇