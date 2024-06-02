醫健：伶牙俐齒：走塑與造塑

日常用於牙科治療的材料，視乎各種臨床應用需要，都有很高規格和各治療項目的相關要求，包括耐用性、外觀、操作難度、成本、物理和化學的穩定性、以及生物相容性等重要因素。例如補牙使用到的合成樹脂、牙套和牙橋、根管治療的填充物料、活動假牙、運動保護牙膠、和牙齒矯正穩定器等，一概需要考慮以上的嚴格準則。

《新英倫醫學雜誌》被公認為全球其中一份最優秀的醫學期刊，每年從世界各地收到5,000份學術研究，經嚴格篩選後，只刊登當中5%的頂尖論文。今年3月，該雜誌刊登了一篇名為《動脈粥狀硬化和心血管事件中的微塑料和納米塑料》的研究文章。

微塑膠和納米塑膠（Micro-and Nano-Plastics/MNP）在前臨床研究裏，被視為可導致心血管疾病的「潛在」風險因素之一，卻一直缺乏直接證據顯示這種風險能延伸到人類。學者在34個月的追蹤研究中，發現血液中檢測到MNP的頸動脈斑塊患者發生心肌梗塞、中風或全因死亡的複合風險，高於沒有檢測到MNP的患者！

這份最新而嚴謹的論文，於學術界包括牙科掀起不少討論。大家或會因為含有塑膠的材料廣泛應用於牙科治療而擔憂，不過無論傳統或新式的3D立體打印技術生產的塑膠，都符合生物學相容性的要求，對身體沒有引起不良反應。那麼從這份研究中，我們得到了甚麼啟示？

塑膠是石油副產品，從提煉過程以至處理棄置塑膠都為環境帶來污染。儘管覆水難收，科學家並未放棄扭轉厄運，近年發明了生物可堆肥和生物可降解的塑膠，致力減少塑膠帶來的污染。兩者主要區別在於，生物可堆肥產品經過了嚴格的測試，能確保它們在特定的時間範圍內（例如半年）分解，並且不會向環境釋放任何有害物質。生物可降解的產品卻沒有這樣的要求（例如超過一世紀仍在分解中，或殘留下有害物質），這意味着它們可能不像最初看起來那麼理想。由於「生物可降解」這個術語非常模糊，故此常常被濫用、誇大或虛假宣稱。「漂綠」現象在當今社會十分嚴重，消費者應仔細檢查產品是否真正具備可堆肥或真正可降解的特性，繼而從自己出發，減少不必要的消耗、考慮較環保的替代品、或選擇循環再用，努力不懈地為處理廢物的每一個環節把關。

塑膠創科發展 助力牙科材料研究 今天微塑膠和納米塑膠已存在於大自然的生態系統裏，遠至南極的冰層也能找到。人類克服了許多困難，萬水千山，才走到今天的文明，希望我們能以科學和長遠的目光去應付這難關，同時呼籲各地政府能繼續積極投資有關塑膠物料的創新科技，包括支持牙科材料科學的突破性研究及其臨床應用。

牙齒矯正科專科醫生 邱家寶