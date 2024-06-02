助外資拓業務 港須扮演好橋頭堡

【本報訊】有政府官員在加州柏克萊接受訪問，當中提到香港擔當着超級聯繫人角色，定位特別，而香港匯聚全球主要金融機構，資金能夠自由進出，都是備受外資重視的香港優勢。他向外資表示，若要開拓內地、亞洲業務，可以用好香港平台作為橋頭堡。

該官員又指，過去數天見過不少商界代表，他們着眼點在於香港的穩定性、營商環境、高利率影響、股市樓市表現、外商在港有否減少投資等。透過面對面交流，可以澄清過往可能出現的一些誤會，例如之前有傳聞擔憂資金會否流出香港。他說去年底銀行總存款較年初增加約5%，反映情況並非如傳聞所講。

他又提到政府會繼續努力將港股市場發展得更好，並且開拓市場，又指政府已公布一系列措施，以增加股市流動性。

另一方面，香港在綠色金融方面走得較前，市民認購綠債反應熱烈，他希望今年可以加大規模。何時發行綠債，息口環境是其中一個考慮因素，大家仍在觀望美國聯儲局何時減息、息口走向等，仍需時觀察。

該官員又指，香港是國際金融中心，在大灣區內，金融服務配套及產業鏈比較全面及齊備。而訪美期間參觀了創投加速器平台Plug and Play並深入交流，邀請對方落戶香港，對方亦表示有興趣來港設立加速器中心。