垃圾徵費臨門急煞 環境局：怕民情反彈

【本報訊】垃圾徵費計劃暫緩，環境及生態局局長謝展寰昨表示，「先行先試」計劃證明會衍生很多問題，當局決定「停一停」，又指為垃圾徵費定出具體押後時間表，是不負責任的做法。他強調，落實垃圾徵費有兩項基本條件，包括考慮市民接受程度，以及確保大眾、前線清潔工可容易執行，又指政府已成功提升市民回收意識，未來亦會繼續加強宣傳及增加社區配套。

謝展寰在電台節目上提及煞停垃圾徵費原委，指試行期間最少兩名清潔工向他反映，因擔心法律責任問題，加上工作量和工時大增，若政府真正落實安排，將考慮轉行；而且市面上很多調查都顯示，七至八成市民都反對措施。局方擔心如期強推政策，或造成較大民意反彈，釀成更多問題。但他又指出，垃圾徵費議題已討論20年，用指定袋推動垃圾徵費是建基於民意基礎。

增設回收點 加強宣傳 謝強調，過去的工作及宣傳沒有白費，市民回收減廢認知和支持程度大幅提升，多類物品回收量增加四成，廚餘回收量更增加逾一倍。政府亦計劃今年內擴展回收桶至200條公共屋邨，而願意簽署約章的私人屋苑亦可獲得回收桶；當局又計劃今年內增設流動回收點，包括在街市設回收設施予市民使用；至於一般回收物處理地點亦會增加4倍至800個點。

另外，自昨日起，政府已逐步向所有公共屋邨共約84萬戶，派發指定垃圾膠袋。每月每戶可獲20個免費指定袋，初步為期6個月，以教育並鼓勵居民減廢及分類回收。署方亦進行新一輪宣傳推廣，鼓勵市民培養分類回收習慣，包括增加「綠在區區」回收積分。