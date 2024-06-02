多啦A夢出場 陪搭輕鐵東鐵

【本報訊】卡通「多啦A夢」大型展覽將於7月在港舉行，港鐵與主辦單位合作，推出3架期間限定主題列車，分別游走輕鐵、東鐵綫及機場快綫。港鐵近日公布行車時間表，其中機場快綫的主題列車最快登場，由上月27日起，行駛香港站至博覽館站，而輕鐵及東鐵的主題列車，則於前日起服務。港鐵表示，主題列車暫定行駛至8月中，提醒乘客留意最新資訊。

機場快綫主題列車 上月底現身 機場快綫多啦A夢主題列車最快投入服務，於5月27日起，行駛香港站至博覽館站。港鐵提醒，如果想確保見到主題列車，乘客可於周二至周日，在下午1時43分、2時53分，以及4時02分共3個指定時間到達香港站。

緊接出場的是東鐵綫和輕鐵的多啦A夢主題列車，於5月31日登場。根據港鐵目前釋出的行車時間表，輕鐵主題列車由昨日起至6月7日，將行走751綫，往來友愛與天逸，昨日首班主題列車於早上5時33分由友愛站開出，尾班車則於晚上9時08分抵達友愛站。

港鐵提醒，多啦A夢主題列車班次或因應車務狀況，而行車時間表安排有所不同，運行時間表以實際列車運行為準。

另外，列車班次或因應車務調動而有所調整，將不作另行通知。