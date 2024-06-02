強制舉報虐待兒童 條文含糊恐釀漏洞

自稱名銜專家學家大不同 待釐清規管 立法會正在審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，議員昨日逐條審議條文時，對於草案中部分字眼大表擔憂，如條文提及「自稱以」專業人員身份執業的人士，不少議員認為太過含糊，擔心成為法例後，相關人士或有鑽漏洞的空間。也有議員關注僅個別專業人士受規管，若他們所屬機構或學會的指引與法例違背，會否令員工出現兩難局面。勞工及福利局回應指會再研究條文。前兒童事務委員會委員就表示，業界非常支持草案，期望今年內可獲通過，並於2026年實行。

議員昨日詳細研究條例內的字眼，如條例內「指明專業人士」，規定專業人員工作過程中察覺兒童遭受嚴重傷害，或存在相關風險，要盡快作出舉報，但專業人員的界定卻可能存在漏洞。例如條例中，「指明專業人士」包括5類「自稱以」醫療人員身份執業等人士，如「自稱」聽力學家、臨床心理學家、營養師等。醫務衞生局表示，因為部分行業於香港未有註冊制度及法例規管，故草案希望以「自稱」的名銜，規管所有提供相關服務的人士。

議員倡列「大致相同服務」堵漏 議員黎棟國擔心條例若規管「自稱教育心理學家」，但有人自稱教育心理「專」家則不受規管，反映條例存在漏洞。醫療衞生界議員林哲玄亦指，網上有不少「學家」、「專家」，促當局有必要釐清。他又建議在草案加上「提供大致相同服務的人士」，以堵漏洞。勞福局就回應指，會再討論如何釐清受規管人士。

另有議員關注僅個別專業人士受規管，若他們所屬機構或學會的指引與法例違背，會否令員工出現兩難局面。社會福利署副署長黃國進表示，法例通過後會在過渡期內為機構介紹相關要求，若部分機構指引或制度有機會令專業人士未能履行法例要求，會要求有關機構作出修改。至於個別專業人士若因機構指引而違反條例是否需要負責，勞福局就表示法例會凌駕機構守則，提醒機構及學會可於18個月過渡期內調整內部守則。

業界促盡快通過草案制訂指南 有兒童工作者就期望今年通過條例，以便條例可於2026年正式執行。他指疫情期間不少虐兒個案被「隱藏」，疫情過後問題開始浮現。他認為草案可有效保護兒童並預防虐兒，亦為「強制舉報者」制訂指南。