小孩反覆感冒 或脾虛作怪

【本報訊】小孩反覆感冒，相信令不少家長感到「頭痛」，此情況可能是脾虛引起。有中醫指出，小孩脾的功能較成人弱，未能消化過多高營養食物致積滯體內，進一步損傷脾功能，加上感冒令脾胃功能受損，有機會使感冒纏綿不愈，建議小孩在感冒痊愈之後，根據其體質使用新鮮或干淮山調補脾胃。

中醫認為若脾出問題，有機會影響肺；若脾的消化功能強，肺部的呼吸功能亦會強盛。小孩的生理特點是很多系統和器官的形態發育都未完全成熟，生理功能不完善，所以小孩脾的功能較成人弱。

積食損脾胃 可用淮山調補 基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，現今家長對小孩過分溺愛，把高營養、高蛋白食物作為小孩的主要食品，殊不知小兒脾胃功能較弱，無法消化、吸收過多的「好食物」，以致食物在體內積滯，進一步損傷脾功能，令脾更虛。同時，感冒後胃口變差，因感冒邪氣入侵機體，使脾胃功能受損，從而影響食欲。若不及時調補脾胃，則會有機會使感冒纏綿不愈或反覆感冒。

淮山是健脾、補肺、益腎的中藥，小孩感冒痊愈後，不妨用淮山調補脾胃。機構提醒，新鮮淮山和乾淮山的功效不一，新鮮淮山有固澀大便的作用，令大便乾燥，而乾淮山則不會。因此，平時大便排便困難的小孩應使用乾淮山，平時大便稀爛的小孩應使用新鮮淮山。