多元親子活動 促進學童全人發展

【本報訊】最近香港教育局發布最新家長教育指引，強調家長在子女學習和成長過程中的關鍵作用。根據指引，家長通過參與教育活動，不僅能夠更好地支持子女的學習，更能促進他們的全人發展。有機構昨日表示，該會提供超過12種不同類型的活動，以提升家長育兒知識和技巧，並促進親子之間的有效溝通和理解。

助提升家長育兒技巧 家長是學校教育過程中的重要持份者，對於支援學生的成長和學習、培育正確價值觀、積極態度和良好行為，以及促進全人發展均扮演着重要角色。教育局一直推動家校合作，並透過幼稚園、小學及中學階段的家長教育課程架構，幫助家長提升教育子女的能力。

國際身心靈發展協會表示，致力通過多元化的家長及親子教育活動，為學童創造更為身心靈健康的生活。

協會提供超過12種不同類型的活動，包括親子工作坊、心理健康講座、情感管理課程等，這些活動不僅涵蓋了兒童及青少年期的重要發展範疇，還針對不同家庭背景和需求進行了完善的規劃。無論是應對學業壓力，還是處理親子相處問題，家長們都能從中獲得實用的建議和支援。

根據教育局最新發布的《家長教育課程架構（中學）》以及往年有關的小學及幼稚園部分的文件，家長教育課程主要涵蓋以下幾個範疇，包括「認識兒童及青少年發展」、「促進兒童及青少年健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」及「促進家校合作與溝通」。