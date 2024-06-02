流感病毒株變化 冬季纏港到入夏

傳播未遏 專家料下月小型爆發 夏日已至，但肆虐本港的冬季流感仍徘徊未去，香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強昨日表示，冬季季節性流感高峰本應在4月份開始減弱並回落，但現時的數據顯示，即使進入6月亦未有緩和迹象，主要原因是病毒株發生變化有關，他預計下月至8月，本港便會進入夏季流感高峰，屆時料有小型爆發，H3流感病毒有機會重臨，呼籲市民繼續小心防範。

葉柏強表示，香港傳統上每年有兩個流感爆發高峰期，較大型的冬季流感通常於一月開始，大約維持至3、4月；夏天大約7至8月，則會有另一個較小型的流感爆發。今年年初起，本港主要傳播的是H3甲型流感病毒，其後轉為現時流行的H1甲型流感病毒，流行病毒株改變，或會造成流感高峰期會進一步延長，可能維持在本月份仍會有嚴重的流感爆發，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。

高峰期延長 H3病毒或復燃 他又預計夏季流感H3病毒有機會復燃，不過，相信屆時其傳播及殺傷力會較冬季高峰時期低。他強調，每年季節性流感流行病毒株不一，故每年都需要接種新的流感疫苗。9歲以下小童第一次接種時，因免疫反應較差，需要隔4星期以上再接種兩劑疫苗，確保有足夠的抵抗力。

另外，近日西方及本港鄰近地區均有百日咳個案上升趨勢，葉柏強認為或與疫情期間百日咳疫苗接種率低有關。本地百日咳個案截至5月共有28宗，較去年全年只有75宗有所上升；而百日咳大約每3至5年就會出現周期性傳播及感染，預計疫情過後本港將會爆發新一輪感染。

談到百日咳重症個案，他指大部分為一歲以下幼童，他們除應接種百日咳疫苗，亦需定時接種加強劑；而懷孕婦女在孕期35周前接種，所產生的抗體亦可透過胎盤讓嬰兒受到保護。

百日咳屬於細菌感染，感染分3個階段，初期的症狀與上呼吸道感染相似，當進入第二階段「陣發期」，會有嚴重咳嗽、呼吸困難，甚至嚴重嘔吐。

葉柏強提醒，針對有日咳的抗生素只有早期有效，若病發後兩三個月才求醫，效果則不顯著；呼籲家長見狀要帶子女盡快求醫，爭取在早期用藥發揮藥物最大效用。