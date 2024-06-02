為本地船加注綠色燃料 年內公布細節

【本報訊】亞洲船東協會國際航運論壇上月首次在香港舉辦，運輸及物流局局長林世雄昨表示，當局正進行為本地船舶及遠洋船提供綠色燃料加注的可行性研究，並將於年內公布行動綱領，又預告將於今年11月中旬舉辦「香港海運週」，現正邀請逾1,000間本地、海內外的航運相關公司參與。

林世雄在網誌表示，隨着航運物流業重心東移，亞洲將成為世界貿易重心，肩重起更多節能減排的責任。而今年論壇針對全球航運業共同面對的可持續發展挑戰，以「Asia Shipping, Greener Together」為主題。隨着航運物流業重心東移，亞洲將會成為世界貿易重心，亞洲航運業將肩重起更多節能減排的責任，與去年12月當局發表的《海運及港口發展策略行動綱領》不謀而合，當中重點政策包括，將香港打造成為航運綠色能源加注中心。

11月將辦「香港海運週」 他透露，當局正進行為本地船舶及遠洋船提供綠色燃料加注的可行性研究，並將於年內公布行動綱領，建設加注設施和供應鏈，以及推展為遠洋船提供液化天然氣加注的準備工作，包括技術研究和設置。海事處亦將在今年上半年，為在國際海事組織制訂的國際減碳標準中，獲得高評級的香港註冊船舶提供每年兩萬元的津貼。

林世雄預告，第8屆「香港海運週」將於今年11月17日至23日舉行，國際航運公會秘書長宣布擬於「香港海運週」舉辦全球航運貿易高峰會，招商局集團亦會在「香港海運週」期間舉辦世界航商大會。當局正積極邀請逾1,000間本地、海外及內地的航運相關公司或機構，參與海運週的活動。