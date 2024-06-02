抵港載120大學生赴上海交流 C919首次境外商業飛行

【本報訊】中國自主研製客機C919時隔半年再度訪港。C919昨日以包機形式，從上海虹橋機場飛往香港國際機場，接載大約120名本港大學生到上海交流，為C919客機首次境外商業飛行。機場管理局表示，本港機場已經為C919劃定16個泊位，停機坪人員亦已接受有關地面續航培訓。

東方航空旗下C919客機昨晨8時22分，由上海虹橋機場出發，約兩個半小時後降落香港國際機場。至昨午1時許，約120名參加滬港青年會實習計劃的大學生，啟程飛往上海，展開為期7星期的交流實習。是次是C919首次在香港進行商業航行，亦是首次載送香港的大學生到內地交流實習。C919對上一次來港是去年12月，在維多利亞港上空進行飛行演示，吸引大批市民觀賞。

已安全運行逾6000小時 C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，上月28日商業載客飛行一周年。過去一年，C919飛機累計執行逾2,100班航班，安全運行超過6,000小時，運送近30萬人次旅客。東方航空現時擁有6架C919客機，今年會增至10架。常規航線涵蓋上海至成都、北京及西安，正計劃增加往廣州航線。

本港機場方面，機管局表示，為配合C919在香港國際機場運作，機場停機坪有16個可供C919停泊的停機位，用以指示不同型號飛機停泊位置的停泊線，已劃定C919停泊位置，相關配套設施包括「航班引導系統」亦已更新，加入C919的資料。局方又稱，相關停機坪人員已於香港與內地，接受有關香港機場地面續航的培訓，以熟習操作程序。