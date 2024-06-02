航空業人才短缺 機師課程培育新血

87人畢業 就讀牙醫測量亦可轉跑道 香港航空業人才短缺，政府去年推出航空業輸入勞工計劃，至今已有超過1,400名輸入外勞抵港工作，以紓業界燃眉之急。與此同時，不同機構亦推出各種航空相關課程，為業界培育新血。由香港航空青年團聯合開辦的高級航空教育課程（機師理論課程）昨舉行結業禮，共有87名學生出席。有牙醫學生完成課程，盼開拓另一職業路向；亦有測量系學生仍在摸索是否踏上機師路。

每年百學額 需習動力氣象學 香港航空青年團自1997年起，為團員開辦高級航空教育課程，及至2000年開放予公眾人士報讀。2023年度的課程，由香港航空青年團與國泰航空、香港理工大學和香港國際航空學院合辦，學生需修讀9個課程，包括航空動力學、飛機基礎知識、飛機運作性能和規限、航空法規、導航、氣象學、無線電操作和人類表現等，另設模擬飛行訓練，學生需通過兩次筆試考核方可完成課程。課程每年開放100個學額，每年報讀人數約300至500位，今年會在香港島開設新的訓練總部。

香港航空青年團執行委員會主席劉榮柱致詞指，今屆有87位學生完成為期3個月課程並順利畢業，盼望學生畢業後能裝備自己，將來投身航空業。今屆共設14個獎學金名額，其中10名最佳畢業生將獲獎學金，前往加拿大溫哥華接受10小時的小型飛機飛行訓練；另外4名傑出畢業生，將使用以最新民航機型為藍本的飛行模擬器，接受模擬飛行訓練。

課程畢業生Matthew，現為牙醫學系大學二年級生，自中一起加入香港航空青年團。他表示，課程每周晚上上兩節課，學習氣象、空氣動力學等理論知識，認為課程內容有一定難度，有助為將來成為機師打好基礎。另一畢業生Vicky，為測量系大學二年級生，她表示，從課程聽到很多現職機師分享經驗，正摸索自己是否適合成為機師。對於遠赴加拿大參與飛行訓練，她期望能夠感受真正飛行以及了解自己弱點。

迄1450名航空外勞抵港工作 此外，為應對人力短缺帶來的挑戰，運輸及物流局去年7月推出「運輸業輸入勞工計劃─航空業」，當局於第一輪申請中，向28家合資格公司批出2,841個配額，涵蓋航空業計劃下所有10個工種，包括機坪服務員、機艙工作員及地勤人員等。截至今年4月，已有1,450名輸入勞工抵港工作。當局亦於今年3月推出第二輪航空業輸入勞工計劃，最終向27間公司批出2,982個配額。