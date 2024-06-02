澳門消息：兌錢落格18萬稱遇劫 外勞保安「負傷」報案

【本報綜合報道】澳門一名男外勞受託兌換18萬港元貨幣涉嫌「落格」，將當中10萬港元用以償還個人債務，其餘款項則在賭場中敗光，事後疑難以向委託人交代而報假案訛稱遇劫。澳門執法部門昨日表示，該男子涉嫌觸犯相當巨額信任之濫用及虛構犯罪，案件移送檢察院處理。

還債10萬 餘款賭場輸光 被捕男外勞姓劉，28歲，內地居民，報稱機場保安員。案情指，上周三（5月29日）凌晨近一時，涉案男子頭部負傷，血流披面地親身報案，聲稱遭遇搶劫，惟經調查後證實打劫純屬虛構，並發現他上周日（26日）曾受三名同事所託，將18萬港元兌換成人民幣。

有人收款翌日懷疑難忍賭癮，於是將其中10萬港元款項清還個人債務後，前往賭場將餘下的8萬港元孤注一擲，最終全部輸清。涉案男子被捕之後承認由於無法償還款項，故虛構被人搶劫報假案。