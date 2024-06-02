揭外傭收數千報酬 做傀儡開洗錢戶口

拘67男女 19人非華裔 涉騙款7300萬 執法部門早前根據線報，經調查後於上周一至上周五（5月27至31日）在全港多區，以涉嫌「洗黑錢」等罪拘捕67男女，當中包括印尼及菲律賓籍外傭，更揭發有外傭充當中介人，收取報酬招攬同鄉並協助其開立戶口。初步調查顯示，被捕人俱為虛擬銀行傀儡戶口持有人，涉嫌提供戶口協助詐騙集團清洗至少52宗騙案的犯罪得益，當中涉及逾百受害人，涉款高達7,300萬。

由於虛擬銀行開戶快捷，令罪犯透過開立大量傀儡戶口，透過頻繁交易大額款項從而清洗犯罪得益，執法部門於是展開調查，並由上周一起一連五日（5月27至31日），進行代號「烈空」的打擊洗黑錢行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），拘捕35男32女傀儡戶口持有人（20至74歲），當中包括19名非華裔人士，並以印尼及菲律賓籍外傭為主，他們其後獲准保釋候查。人員強調行動持續，會追查案件幕後主腦身份，不排除有更多人被捕。

充當中介人 招攬同鄉 執法部門指出，被捕人藉「搵快錢」心態，透過社交平台及朋友介紹，以數千元報酬提供個人資料開立虛擬銀行戶口，並把登入密碼等交予犯罪集團，待集團把詐騙案所得款項存入傀儡戶口後，利用多重轉帳等手法清洗黑錢。此外，人員亦發現有外傭充當中介人，收取每人1,000至2,000元不等的報酬招攬同鄉，並以手機應用程式協助其開立戶口。行動中，人員檢獲一批證物，包括20部手提電話及5張提款卡等。

108人墮求職投資騙案 初步調查顯示，涉案傀儡戶口至少與52宗騙案有關，涉及40男68女（15至79歲）受害人，他們分別誤墮網上求職、網購及投資騙案，合共損失7,300萬元，其中損失金額最大的是一名27歲男文員，他透過社交媒體上的兼職廣告，誤信一間虛假公司要求他向財務機構借貸，並把貸款交予該公司，便可毋須還款賺取約兩萬元月薪，結果令他債台高築，損失約190萬元。