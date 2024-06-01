既然淫審開綠燈 最鹹最賤打真軍

最近香港經濟不景，一個月內多達300間食肆結業，4月份零售業銷貨價值續跌，簡直就是死氣沉沉。港府又推盛事，又月月煙火，連日本多啦A夢都借來一用，冀搞旺個市，但天不從人願，始終未見起色。就連民調都顯示，10項社會幸福指標之中，9項下跌，反映港人抽刀斷水水更流，舉杯消愁愁更愁。

轉型淫業贏日本 又不用這麼悲觀，香港勝在有淫審處！該處對助長宣淫販賤不遺餘力，YouTube露點淫片氾濫成災、荼毒青少都拒絕評為III級，擺明對淫業大開綠燈！既然如此，何不好好利用此一優勢，大力發展淫業，真正做到產業轉型，人人有工開，說好香港故事，撼贏最大競爭對手新加坡，甚至取代日本成為AV之都！

別看淫審處曾經對「露械」大衞像列為II級不雅，又要村上春樹著作「包膠」販售，擺出「道德師爺」的臉孔，實際評審把尺因人而異、因時地而異，審裁員骨子裏對露點露毛露陰淫片視作等閒，否則怎麼可能將東方傳媒機構兩年來先後17次檢舉的YouTube淫片，絕大部分都評為II級不雅，甚至曾有淫片被評為I級老少咸宜，任由它們繼續在網絡販售色情？要不是東方鍥而不捨不懈檢舉，激起全城義憤，惹來學者和議員責難，恐怕也不會有寥寥一兩條淫片被淫審處評為III級淫褻物品。惟YouTube一直拖延下架，當局不僅沒有依法檢控，反而放任自流，堪稱咄咄怪事！

東方日前第18度向政府部門檢舉5條YouTube淫片，當中包括模擬男性射精及自慰等淫穢情節，以及出現吸食毒品的畫面，全部令人瞠目結舌，且看淫審處又會如何處理！當然，根據往績，淫審處頂多又是例牌地評為II級，大家也見怪不怪。既然涉嫌干犯《淫褻及不雅物品管制條例》也沒有後果，法例形同虛設，本報不妨大膽出謀獻策，為重振香港經濟提出好點子，總好過港官光說不練，任由各行各業坐以待斃，對不？

助淫為快樂之本 首先，香港影視行業大可放膽拍攝最鹹、最淫、最賤的影片，不用打格仔，不用就住就住遮遮掩掩，直情「打真軍」也不過分，大模廝樣在戲院上映，以及在電視黃金時段播放，肯定造成轟動，大收旺場。須知現時港產片市道低迷，「東方荷里活」風光不再，電視台更是年年蝕錢，業績見紅，與其等到地老天荒才有一齣《九龍城寨之圍城》或《新聞女王》爆紅，難以養活為數眾多的影視從業員，倒不如以「走陰露奶剃毛玩J」或最血腥暴力的影片和劇集作招徠，學習YouTube淫片之長，用盡淫審處助淫為快樂之本，推出成本低效益高的合家歡淫片腥片。別說新加坡肯定不敢跟從，就連AV大國日本恐怕也自愧不如，香港肯定可以從國際金融中心遺址，轉型為首屈一指淫賤性都，都咪話唔盞鬼！

接着，也是同一道理，出書出雜誌的，一樣可以照辦煮碗，以YouTube淫片為榜樣，放盡推出露點公仔書，包保可以為日漸式微的印刷業殺出血路！尤其一些網紅奀星，經常以「露波罅、扮走光」博出位，到喉不到肺，其實大可不必，倒不如大方剝衫任君賞，淫審處絕對不會評為III級，執法部門也絕對不會追究法律責任，從此一舉成名，總好過大老遠跑去日本拍AV！

飲食業也可借鏡 飲食業也可借鏡，推出「人體盛」套餐，壽司人體盛又好，人體盛雲吞麵也罷，不僅本地食客笑呵呵，旅客肯定也會聞風而至，旅遊業想不翻生也難。橫豎高官根本不懂搞經濟搞旅遊，業界當然要自求出路，萬惡淫為首，淫賤不能移，羶色腥絕對是一條出路！

可能有人會質疑，這樣發展下去，豈非世風日下，道德淪亡？解鈴還須繫鈴人，這個問題，只有淫審處才有資格解答。東方檢舉的淫片，全部賣弄色情暴力，就算標榜所謂的醫學教育用途，也是掛羊頭賣狗肉，醉翁之意不在酒。單是所謂的女性脫毛影片，全部腿張開直接露出下體，甚至刻意用手撥弄，絕對沒有任何學術成分可言；有些影片或露乳自摸，或男女正在交歡，不可能不評為III級。然而淫審處就是視若無睹，大開綠燈，箇中原因，要麼毫無道德標準，要麼對美企持有另一把尺，要麼就是針對東方。

為經濟注入動力 事實上，東方回歸前後皆飽受當局針對，由壹傳媒盜用東方旗下雜誌獨家照片，公然侵犯版權，法庭判東方勝訴卻要為壹傳媒支付百萬元訟費；到《東方日報》及《太陽報》刊登外國女星已打格仔性感照片，被淫審處評為第II類物品兼要罰款，《蘋果日報》刊登同一輯照片卻評為I級；再到東方歷次檢舉YouTube淫片，也遭淫審處漠視和敷衍，均是明證。

淫風吹，色情狂。儘管香港淪為性都敗壞風氣，但起碼能為沉疴不起的經濟注入新動力。從這個角度觀之，淫審處也不是一無是處，港府一直拒絕將之摺埋，花費大量公帑供養，原來用心良苦，情有可原！