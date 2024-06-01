龍七公：中日韓三邊談 不熱絡是劇本

中日韓領導人日前在南韓首爾舉行三邊會談，會議行禮如儀，亮點談不上，但三方重拾中斷4年多的會議，並取得未來將定期舉行三邊峰會的共識，還決定重啟自2019年起中斷的自由貿易協定締約談判。在中美各種衝突不斷升溫的大環境下，中國還能擊破美國小弟的防守圈，取得上述共識，也是一個突破。

說起中日韓三邊會談，這個亞洲區內最重要的外交盛事，竟低調地兩天便走完全部程序，是刻意為之嗎？可能吧。但會談也完美體現了東亞文化圈的核心模式：不虛張、不廢話，簡單直接。

中國領導人與日本、南韓領導人會面時，談「一個中國」的政治底線，呼籲日、韓遵循自己的外交政策，話裏游說兩個美國小弟的意思很明顯，但中國要的效果不是撬美國牆腳，而是讓日、韓認清三邊合作的實惠及利益。日本及南韓在三邊會談中亦有自己的焦點，經濟合作之外，他們最關心的是北韓與區域安全問題。日、韓甘冒美國不滿，與中國坐下來細談，盯緊的核心當然是中國與北韓的友好關係，以及中國能扮演區內安全的重要角色。

三方會談已是第9次，近鄰與相似的文化背景，令大家都沒有廢話，南韓總統尹錫悅與中國總理會面時，強調韓方堅持一個中國原則立場沒有改變，一如既往堅定致力於發展韓中關係；日相岸田文雄指建設性、穩定的日中關係不僅有利於兩國，也有利於世界，亦表明日方願同中方保持和加強兩國合作良好勢頭，全面推進日中戰略互惠關係。戰略互惠，就是中日韓三邊會談的核心。不過，中國對朝鮮半島局勢卻沒有拋橄欖枝，只彈舊調說局勢持續緊張，各方要發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話，推動半島問題政治解決進程向前邁進，維護地區和平穩定。話音剛落，北韓於周一晚試射了一枚衞星，日本、南韓想安心亦不容易。

三國在區域安全問題上無法突破，日本又在台灣問題有自己的野心，甚至南韓與美軍在軍事基地的合作，都是橫亘在中日韓之間的障礙；因此三邊會談只是一個熱身，讓彼此在外交層面多了一個操作空間。至於會後發表的《第九次中日韓領導人會議聯合宣言》、《中日韓知識產權合作十年願景聯合聲明》、《關於未來大流行病預防、準備和應對的聯合聲明》等，核心共識只是三方一致同意推動中日韓三國合作機制化，盡早恢復並完成自貿協定談判；其他的知識產權、文化與民間交流等，都是外交大戲的陪襯。

美國不想三國走近 畢竟，日、韓是美國小弟，從白宮的角度出發，美國當然不希望中日韓自貿協定成事，這三個擅長製造的經濟體走得愈近，美國在經濟及金融上刁難中國的空間便會愈小。只是，美國也遮不住日、韓對中國市場的垂涎目光，惟有坐看三邊會談，但想辦法讓它不熱絡即可。