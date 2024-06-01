撥亂反正：不甘寂寞的金正恩

日前提到，中日韓領導人峰會談及的「朝鮮無核化」，引起了已在憲法寫明自己為擁核國家的北韓不滿，認為是嚴重的政治挑釁和侵犯主權行為，並在中國總理剛登機離開南韓後，便嘗試發射一枚軍事偵察衞星宣示主權，期間日本一度發出警報呼籲沖繩民眾避難。但最後示威卻變成了示弱，火箭在升空期間於黃海上空爆炸。北韓官方推說，事故與新開發的液態氧加石油引擎的可靠性有關。

發射衞星示威失敗後，北韓日前再向東部海域發射十多枚疑似短程彈道導彈，但同樣沒有落入日本專屬經濟區海域或造成任何損害。在差不多同一時間，北韓又放出逾260個巨型氣球，吊着裝有糞便及垃圾的膠袋飄入南韓境內。據報部分氣球還裝有計時引爆裝置，以便適時爆開，將糞便和垃圾散落南韓邊境，惡心之餘亦有一定心思和創意。

南韓、日本及部分西方國家，批評北韓連串行動違反國際法及相關聯合國決議，但其實北韓只是抄襲南韓及西方國家的做法。南韓的民間團體，包括一些「脫北者」，過去曾多次於兩韓邊境用氣球向北韓民眾飄送反北韓傳單，南韓政府稱之為言論自由而不作阻止。而日韓近年亦多次聯同美軍，有時還包括澳洲和加拿大，在北韓周邊舉行聯合軍演，持續派出偵測機和發放大量間諜衞星刺探北韓的軍事及其他活動，實在沒有理據譴責北韓同類但規模卻小得多的活動。

最近的國際焦點都落在俄烏戰爭、以巴戰事、區內的台灣新任領導人上台和解放軍環島軍演，以至即將舉行的英國、美國和歐洲議會大選。北韓近日的小動作，反映其領導人金正恩的不甘寂寞，也凸顯北韓在區內以至國際社會的影響力日漸式微。