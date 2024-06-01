筆下風雲：烏克蘭轉往寄望中國

以色列肆無忌憚屠殺巴勒斯坦人，美國不但不阻止，反而全力支持，早就失信於天下，國際社會對美國的不信任感與日俱增。除了中東阿拉伯四國元首訪華、出席中阿論壇，當中必然談到以巴戰爭外，另一場不知伊於胡底的俄烏戰爭，國際社會亦愈來愈寄望由中國推動兩國達成和談。

俄羅斯外長最近表示，中國可以召開和平峰會，烏克蘭和俄羅斯都會參與；烏克蘭總統澤連斯基更不下多次開腔表明，期望與中國等對俄羅斯有影響力的國家接觸，亦希望中國會出席6月在瑞士舉行的烏克蘭和平會議，促成俄烏和談。

很明顯，美國帶領西方國家制裁俄羅斯，連將俄羅斯踢出SWIFT這個「核彈級」制裁武器也用上，卻依然未能動搖俄羅斯分毫。俄國不但在烏克蘭戰場上佔盡上風，佔領的烏國領土比前大增，就連GDP也有所增長。更不必說，烏克蘭就像扶不起的阿斗，不論美國和歐盟投入多少金錢和武器援助，也無法扭轉敗局。戲子總統心知肚明，一旦美國大選特朗普上台，這場所謂的保衞西方文明價值觀大戰，隨時沒戲唱，他淪為被拋棄的棋子，下場勢必悽慘。

拜登政府顯然無意在大選前讓烏克蘭結束戰爭，戲子總統亦不甘心就此割讓領土，美烏雙方必然會死撐至年底。但大選之後局勢有何變數，戲子總統心中沒底。美國已然靠不住，拜登一旦連任失敗，拍拍屁股走人，烏克蘭何去何從？倒不如及早要求中國介入促成和談。

中東不信任美國，烏克蘭也不可能將所有寄託放在美國身上。現時對俄羅斯最有影響力的國家只剩下中國，澤連斯基將希望轉往北京正常不過，何況久戰不下對俄羅斯也沒有好處。中國將發揮舉足輕重的作用，寫在牆上。