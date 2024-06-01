強詞有理：胡攪蠻纏

世界衞生大會連續8年拒絕台灣以觀察員身份出席，其中100多個國家更通過致函世衞總幹事等方式明確支持中方立場，反映國際社會普遍堅守一個中國原則。但包括日本在內的少數國家依然胡攪蠻纏，在世衞大會上喋喋不休。中方代表忍不住拍案而起，怒斥日本在涉台問題上跳得尤其高，扮演了極不光彩的角色；並指日本在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，最沒有資格在台灣問題上說三道四。

中方在國際場合一向相當克制，發言含蓄，今次直接點名怒斥日本，皆因小日本實在可惡，一再挑戰中方底線，是可忍孰不可忍。聯合國秘書長發言人日前在回答媒體提問時已明確指出，在有關中國的問題上，遵循聯合國大會1971年通過的第2758號決議，「台灣是中國的一個省」。既然不是主權國家，台灣自然沒有資格加入世衞組織，也沒有資格參加世衞大會，難道小日本還不明白？

小日本不是不明白，而是心腸太壞，故意挑起爭端。當然，最主要還是美國在背後搞鬼。近年美國不斷拿聯合國2758號決議說事，聲稱相關決議文件不支持中國大陸對台灣的主權。很好笑吧？聯合國決議的解釋權理應屬於聯合國，老美有何資格越俎代庖？難道他們以為自己比聯合國更權威？實際上，聯合國2758號決議已經是50多年前的事，世界上絕大多數國家一直沒有任何異議，美國在一個中國問題上也曾多次作出明確承諾，現在再爭論這個問題毫無意義，只能說明老美居心叵測。

事實勝於雄辯，不管美日如何胡攪蠻纏，混淆視聽，都不可能推翻聯合國決議。如果他們真的支持台灣，大可直接與其建交，這不是勝過在世衞大會上為其搖旗吶喊嗎？到底是不想還是不敢？說穿了就是虛偽，美日只是將台灣視作遏華棋子，哪是真正關心台灣。日前賴清德就職，台灣當局廣邀外賓，結果來了500多人，單是日本就佔了35人，看似熱熱鬧鬧，惟相對於8年前蔡英文就職時超過700名外賓參與，這次顯然大為失色。目前台灣只剩下可憐巴巴的12個邦交國，全是叫不上名字的小國，即使美日幫忙搖旗吶喊，也不可能擠進世衞大會。

對中方而言，自己的家事不必顧忌別人說三道四，該做就去做，該軍演就軍演，該武統就武統，美日既沒有膽量也沒有能力阻止。