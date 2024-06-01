坦言集：戰難止戰

我以前是主張對美國以戰止戰，但經歷了烏克蘭戰爭，便感到以戰不可能止戰。

依烏克蘭的經驗，俄羅斯欲以閃電戰攻陷烏克蘭，結果失敗，師老無功。因為烏克蘭是有備而戰，有備且不是烏克蘭一國，而是美國為首的北約整體，事實上是北約與美國借烏軍攻烏東俄裔來引誘俄國出兵。俄首戰失利便不能止戰，其後俄烏互有攻守，只有最近烏國軍力耗盡，才使俄國佔優勢。但戰爭已不是俄烏之戰，而是北約與俄國之戰，烏軍的作用相類於韓戰時的南韓軍隊，戰場指揮不在烏國，武器操作、電子戰以至愈來愈多的僱傭兵軍隊，都不是烏國掌握。俄烏之戰，即使俄羅斯打敗烏克蘭，在烏克蘭戰場接替上台的是北約，且可能會把戰場擴至烏克蘭以外。現時烏方襲擊俄國境內設施，已顯示出戰爭已逐步超越烏克蘭的範疇。

美國在台灣的總戰略，是將之烏克蘭化。北京若以戰止戰，一是閃電戰，未必一擊即成功；二是即使打敗台軍，美國已訓練作巷戰的台獨部隊。而美國亦不會遲疑，甚至從開始便已把美軍和美國盟軍（相信主要是日本、南韓、菲律賓，以他們亞洲的面貌）滲透入台軍陣列之內，北京便實際是與美國作戰，即使把台灣打個稀爛，一如今天的烏克蘭，美國不會容易撤退；也一如韓戰，美軍還能用武器和從外招募的僱傭兵來支持持久戰。

縱使美軍從台灣撤退，中美之戰還沒完結，中國便已賠上了台灣和2,300萬台灣人民的身家性命財產。美國也不會把戰爭局限於台灣，必然對中國東南沿海轟炸，中國的直接損失（還有貿易經濟的間接損失）必大。武統打回來的是廢墟的台灣，戰爭卻未完結，只不過戰場從台灣轉移過來。這樣的情況，戰不能止戰，值得嗎？

政治與軍事不是民粹主義喊幾個口號便成功，戰爭複雜，戰爭背後的計算與計謀部署更為複雜。

武統的問題是美國掌握主動，是它決定甚麼時候衝擊中國的底線，以引起中國啟動戰爭，時機是它決定。中國不可能隨時武統台灣，中國實在是盡可能避免武統，因而美國便可按它的條件、目標、時機來決定怎樣迫使中國對台武統。這是中國最大的劣勢。因此，在戰爭之前，中國便要有各種操作來阻止美國利用台獨來引發中美大戰。不是以戰止戰，而是用盡方法不讓美國有挑起戰爭的機會。