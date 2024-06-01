扮睇樓潛入屋苑 爆竊事敗拘4男

假身份尋經紀參觀 2人趁機撬門 有犯罪集團早前施展「蠱惑招」，利用虛假身份接觸地產經紀，訛稱有意購買物業，並趁「睇樓」機會潛入屋苑，針對其他單位進行爆竊，惟最終徒勞無功；相關住戶其後發現單位大門有被撬痕迹，隨即報案求助。執法人員透過「天眼」得悉竊賊手法，於本周三及本周四拘捕4名懷疑涉案男子。另外，執法部門近日進行巡查行動，拘捕兩名斯里蘭卡籍假難民，相信他們涉及偷車及爆竊貨倉。

針對新界北區的爆竊罪行，該區執法部門在近期展開代號「帝聯」的反爆竊行動。其中在上月13日下午約3時，該部門接獲報案，指大埔一私人屋苑有單位大門留下被撬毀痕迹，人員接報到場，經初步調查後，發現有4名男子偽裝「睇樓客」，透過地產經紀安排參觀該屋苑一單位，其中兩名男子在參觀期間，趁經紀不察走到其他單位，企圖以鐵筆爆開大門，不過最後未能成功，其後與同黨逃離現場。

人員翻查閉路電視錄影片段及經情報分析後，鎖定部分涉案人士身份，至本周三在上水區拘捕一人，相信他在案中負責「睇水」。人員經進一步調查後，於翌日再於深水埗、旺角及尖沙咀區，拘捕另外3名懷疑涉案男子，並檢獲他們在案發當日穿着的衣物。

被捕人士俱為本地人（35至47歲），屬朋友關係，他們在犯案前已有計劃且分工仔細，先由其中一人提供虛假資料假扮「睇樓」，然後4人一起抵達上址，由兩人留下參觀單位，另外兩人則伺機爆竊。

被捕人士已經遭到扣查，稍後將被控告各一項「企圖爆竊」罪，案件將於今日在屯門裁判法院提堂。

涉偷車竊貨倉 拘兩假難民 另一方面，反爆竊行動期間，執法部門加強巡查，並以涉嫌「爆竊」罪，拘捕兩名持「行街紙」的斯里蘭卡籍男子（41歲及44歲）。被捕人士疑於5月中旬，在元朗區盜取一輛私家車及在天水圍區的車房偷走兩個水泵，繼而於本周一凌晨，潛入一個位於落馬洲青山公路的貨倉爆竊，盜走倉內約值4萬元的銅線。該宗案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。