1200公斤凍肉走私到港 上水羅湖5男落網

另檢獲一批家禽蛋 兩案貨值約7.2萬 香港海關聯同內地海關，於今年4月及5月展開代號「破冰者」的打擊非法進口凍肉行動，共偵破兩宗案件。首宗案件中，不法之徒由沙頭角中英街非法進口凍肉再在上水派貨；第二宗案件的涉案人士則經羅湖口岸從內地攜凍肉及雞蛋入境。行動中，兩宗案件共拘捕5人，檢獲1,200公斤凍肉及家禽蛋，估計市值約7.2萬元。調查人員指出，涉案食品缺乏進口許可證及衞生證明書，而且並無在妥善環境保存及運送，市民一旦食用，可能危害健康。

首宗案件在4月偵破，香港海關根據情報，發現有不法分子由沙頭角中英街非法進口凍肉到港，再在上水一帶派發予其他車輛。關員遂於4月10日採取執法行動，在上水截查4輛懷疑涉案車輛，當場檢獲大批懷疑非法進口凍肉。由於該批凍肉沒有相關進口許可證，該4車的4名男司機涉嫌正參與非法進口凍肉活動，人員遂把他們拘捕。

第二宗案件於5月發生，香港海關察覺有不法分子從內地經羅湖口岸攜帶凍肉來港，及後再在各區分發。香港海關與內地海關再次展開聯合行動，於本周三（5月29日）在羅湖口岸截查一名入境男子，經搜查後在其所攜帶的手拉車內，發現約兩公斤的凍肉和一批雞蛋。由於該名男子未能出示有效的衞生證明書，人員遂把他拘捕，並把案件轉交食環署跟進調查。

1人被食環檢控 4人准保 5名被捕人士年齡介乎30至57歲，首4名被捕男子已獲准保釋候查，第5名被捕男子已被食環署檢控。調查人員表示，涉案肉類或食品並沒有在適當環境及溫度下進行運送，而用於運輸的車輛亦沒有冷藏裝置。此外，該批來歷不明的凍肉並無接受任何檢測，難以證實有關食材能夠安全食用，存在極大的食安風險。海關呼籲，市民應該向一些持牌及信譽良好的店舖購買該類食物，海關會繼續嚴厲執法，打擊任何非法進口受規管食物的違法活動。

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入以上食品，必須提供來源地有關當局所簽發的衞生證明書，或者食環署的預先准許，違例者一經定罪，可被判罰款5萬元及監禁6個月。