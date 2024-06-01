醫健：醫健寶庫：淺談類鼻疽傳播方式及病徵

類鼻疽（melioidosis）是一種由類鼻疽伯克氏菌（Burkholderia pseudomallei）引起的疾病。類鼻疽伯克氏菌存在於熱帶和亞熱帶地區的土壤和水中。大多數呈報病例集中在東南亞地區及澳洲北部，但其流行範圍正擴大至太平洋地區、南亞、非洲和美國等地。本港每年也有錄得類鼻疽感染個案，目前以2022年為最高峰。病例數量的增加往往與惡劣天氣和環境干擾有關。

人類通常由經皮膚接觸或吸入的方式感染類鼻疽伯克氏菌，大多數病例是散發性的，但由受污染水源、環境或香薰產品引起的小型爆發也曾在不同地區出現；而人與人之間的傳播極則為罕見。

受細菌接觸數量、感染方式、宿主風險因素等影響，類鼻疽的臨床表現十分多樣化。大多數接觸類鼻疽伯克氏菌的人並不會受感染並發展成類鼻疽，但對糖尿病和其他免疫功能受損疾病的患者來說，受感染的風險會較高。

在感染個案的臨床病徵當中，肺炎的比例約佔一半，然而單憑臨床或放射學特徵，很難將類鼻疽與其他病菌所造成的肺炎區別出來。超過50%及20%的患者分別會出現菌血症和感染性休克。其他類鼻疽的臨床表徵包括皮膚膿腫、肝或脾膿腫、腦膜腦炎、泌尿系統感染及骨和關節感染等。疾病死亡率從10%以下，到40%或更高不等，主要取決於臨床風險因素、實驗室診斷、抗菌治療及重症監護的能力。

有鑑於類鼻疽伯克氏菌的致病潛力和有限的抗菌治療選擇，美國疾病控制和預防中心將其列為一級管制性病原。隨着氣候變化和極端天氣頻繁出現，類鼻疽病例極有可能增加。為加強各地民眾及醫學界對類鼻疽的認識、診斷、治療和監測，世界衞生組織呼籲將其視為一種被忽視的熱帶疾病，以提高大家警覺並採取有效干預。香港大學李嘉誠醫學院 臨床醫學學院微生物學系臨床助理教授 李欣醫生

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