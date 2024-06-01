釋出3處方艙用地 料第3季完成

【本報訊】政府繼續釋出疫情時用作抗疫隔離的設施及用地，當局昨日宣布釋出3處社區隔離設施用地，分別是洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島和粉嶺馬適路社區隔離設施。上述土地上的社區隔離設施將轉移至其他合適地方重組再用，主要在政府工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等，發展局將安排施工單位短期內開始轉移設施，預計於今年第3季內完成。

涉洪水橋大橋人工島粉嶺 據政府公布，洪水橋用地會按照北部都會區的產業用地發展，興建多層現代產業大樓，並為部分受發展影響棕地作業提供重置空間，該地屬2024/25年度政府賣地表工業用地，政府稍後會另行公布推售用地的具體時間。

港珠澳大橋香港口岸人工島用地會交予香港機場管理局，作為支援機場及亞洲國際博覽館營運的後勤用地。粉嶺馬適路用地會歸還相關業權人作興建私人住宅之用，以配合粉嶺北新發展區發展時間表。

政府早前已推出多項釋出社區隔離設施或轉變用途的措施，如醫院管理局去年開始在河套區的中央援港應急醫院陸續提供醫療診斷和檢查相關服務，並會繼續更好善用該設施作與醫療密切相關的用途。