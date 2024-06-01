流感新冠仍擾本港 重症死亡個案下降

入院率維持高水平 KP.2毒株活躍度升 纏繞香港近半年，流感與新冠數字終雙雙回落，創下最長紀錄的流感季節總算漸見結束曙光。衞生防護中心日前公布最新流感及新冠監測數字，指香港目前仍處於流感季，可幸的是本地新冠病毒及流感病毒活躍程度有輕微下降，重症及死亡個案亦見回落；不過早前於地區監測中驗出的新冠變種病毒株KP.2，在上周的檢測中就有輕微上升。

流感方面，中心指香港現時仍處於流感季節。最新監測數據顯示，整體流感活躍程度有所回落，但流感相關入院率仍高於基線水平。中心上周收集的樣本中驗出有8.71%對甲、乙型流感呈陽性反應，較前一周的12.85%低；當中88%為甲型H1流感，8%為甲型H3，4%為乙型流感。甲型H3、乙型流感病毒佔比較前一周微升。

至於流感重症，上周有60宗流感重症或死亡成人個案，當中45名患者死亡。對比起前一周91宗重症或死亡成人個案，其中66人死亡，數字有所回落。60宗重症或死亡成人個案中，22人有接種流感疫苗。至於兒童重症及死亡個案方面，上周感染有一宗兒童重症個案，一名4歲女童感染甲型H1流感後出現敗血症和嚴重肺炎，該名女童早前已經出院。

流感22周奪4童命 自年初踏入流感季節起約22周，累計有845宗成人流感重症或死亡個案，其中549名患者不幸離世；兒童感染流感後出現嚴重併發症或死亡個案，累計有28宗，其中4名兒童最終不敵病魔殞命。

有關新冠，中心指目前JN.1仍為本地最流行的新冠變種病毒株。中心化驗所上周（5月19日至25日）驗出對新冠病毒確診的新樣本有438個，較前一周回落四成。地區檢測中，JN.1及其後代譜系佔樣本99%；當中約18.3%屬於較新的後代譜系KP.2，較上一次紀錄的15%微升。

就新冠重症及死亡個案，上周共錄得17宗，其中10人死亡。對比前一周，重症及死亡個案有32宗，低接近一半。自去年1月30日起，累計新冠病毒死亡個案有1,288宗，單計本年則有278宗。