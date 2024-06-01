執行國安法中港官員 美將實施新簽證限制

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的香港泛民人士，大部分承認串謀顛覆國家政權罪及被判有罪。

美國國務院昨日（5月31日）表示，深切關注案件，並對負責實施《港區國安法》的中國及香港官員實施新的簽證限制。