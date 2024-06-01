資本投資者入境 迄接逾200申請

【本報訊】當局銳意吸納更多人才，帶動本港經濟。財經事務及庫務局局長許正宇昨出席一個峰會時表示，資本投資者入境計劃由3月接受申請至上周為止，合計接獲超過200宗申請，以及超過3,000宗查詢，認為作為發展家族辦公室業務措施一部分，獲得市場非常正面反應，有助鞏固香港在人才及資本的領導地位。

許正宇指，中證監早前公布多項支持香港與內地資本市場措施有重要作用。以推動更多內地龍頭企業來香港上市為例，在息差擴大及流動性偏緊環境下，有利投資者重新聚焦香港投資機會，帶來新一輪投資熱潮及促進二級市場流動性；而推動房地產信託基金納入互聯互通，亦可為香港和內地市場帶來更多增量資金。

他又提到，人工智能應用熱度增加，吸引的投資亦大幅上升，但不當使用亦會帶來巨大風險。他認為金融業界對於應用人工智能應採取開放及兼容態度，政府會建立健康和可持續的市場環境，把握發展機遇之餘維護金融安全。政府在今年稍後時間，將會闡述在金融市場利用人工智能的政策立場及方針。