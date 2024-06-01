溝通問題 7成受訪者欲考慮離婚

【本報訊】本港每年有超過1.2萬宗離婚申請，有團體昨日發布港人考慮離婚及維繫婚姻的因素計劃研究結果，發現超過七成受訪參加者因為溝通問題而打算考慮離婚；超過五成受訪參加者因子女問題未能落實離婚，例如考慮子女年齡太小等。輔導機構指，今年已服務200多個家庭，約有九成個案正考慮離婚。經介入後，有73%的案主婚姻關係得到改善及決定維繫婚姻。研究團隊建議應促進機構之間的合作，加強社區教育項目建議。

子女因素成最大顧慮 香港公教婚姻輔導會在2021年8月至2023年8月期間，收集153位參加計劃的參與者資料，並邀請其中21位深入訪談。結果顯示，參加者除因溝通有問題而最常考慮離婚外，因為婚外情的原因亦佔36.6%、性格不合有34%。而妻子比丈夫更有可能因為溝通問題和價值觀差異而考慮離婚。另外，曾有家庭成員離婚的參加者，更有可能由於養育和管教子女的分歧而考慮離婚。

調查又顯示，未能落實離婚決定者，最多是考慮子女問題，另有47.7%考慮感情因素，例如對配偶仍有感情。

輔導會表示，輔導計劃有效紓緩兒童的情緒健康問題，有超過九成受訪參加者的子女表示，參加面談後感到情緒得到紓緩及減少了壓力。研究團隊提出多項建議，包括建議針對離婚風險因素及保護因素來制訂具體的服務方法和介入措施等。亦建議促進各類服務提供機構的合作，以及增加對離婚決定輔導服務的資助。

輔導會由2021年7月1日開展為期三年的賽馬會「婚姻•再思」計劃。計劃旨在支援婚姻掙扎中的父母，透過回顧婚姻歷程及多方面的考慮，能夠為婚姻作出負責任的抉擇，並減輕孩子面對父母爭執的壓力。