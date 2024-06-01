內地碩士生疑學歷造假 港大報案

【本報訊】早前網上流傳指有內地生疑用假學歷成功報讀香港大學碩士課程，近日再傳出港大經管學院已向涉事學生發出電郵，指已確認該學生學歷文件造假，要求該學生提交所用的中介機構合約，再轉交執法部門跟進。香港大學經管學院回覆本報查詢時指，發現有入學申請個案，涉嫌在申請過程中提交虛假文件，已報案。

香港大學經管學院強調，會堅守學術誠信，致力於為學生營造公平學習環境，對任何形式的學術不當行為持「零容忍」態度。

譴責「保錄取」中介 表示零容忍 校方譴責聲稱「保錄取」的中介機構，以不誠實手段為申請人捏造入學申請相關文件，以企圖取得入學資格，謀取暴利，提醒學生和家長使用或擁有虛假文書屬嚴重罪行，不值得以身試法，不要期望透過違法手段入學卻毀掉前程。

有內地網民日前在社交平台小紅書發文，指由5月起有大批2023年9月份入學的港大經管學院在讀碩士生，接獲校方郵件要求他們補充學士學位的學歷證明，並通過官方的方式向校方提交成績表。貼文又引述消息指，涉及的人數多達200人，一旦未能提供證明，將被校方開除學籍。