曹貴子周內再遭入稟追債逾471萬

【本報訊】商人曹貴子接連遭入稟法院追討拖欠的款項，繼本周初被入稟追債後，於前日（5月30日）再遭一名債權人入稟高等法院，追討超過471萬元連利息。司法機構暫未就聆訊作排期。

指借貸2年 無依期還款 原告是余啟峰（譯音），被告是曹貴子。據入稟狀指，2022年4月14日，原告與曹達成協議，向曹借出280萬元，還款日為2024年4月13日。2022年5月25日，原告再與曹達成另一協議，向曹借出逾191.5萬元，還款日為2024年5月25日。不過原告指，曹並沒有依期還款，遂入稟法院，追討共約471.5萬元，連同所衍生的利息。

資料顯示，曹貴子近期屢遭入稟追討欠款。包括本周二（5月28日）曹被債權人袁樹明入稟高院，指其於2020年借出共700萬元予曹，但至今仍未清還餘款，遂連同利息共追討逾1,700萬元；5月17日，兩名債主吳廷浩及陳志鋒入稟高院，分別追討兩筆貸款的欠款，合共超過1.46億元。其中一份入稟狀指，曹貴子於2022年8月3日，與原告吳廷浩簽訂協議，貸款合共5,000萬元，因曹逾期還款，遂連本帶利追討約7,492萬元。另一份入稟狀則指，曹貴子於2022年9月16日，與原告陳志鋒簽訂協議，分7次貸款合共5,000萬元，曹最終逾期還款，遂入稟連本帶利追討約7,183萬元。案件編號：HCA 1026/2024