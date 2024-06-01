馬力斯挾風雨襲港 改掛8號波機會低

【本報訊】天文台前日（5月30日）發出今年第一個熱帶氣旋戒備信號，至昨日下午再改發3號強風信號。熱帶風暴「馬力斯」位於南海北部，預料平均風速達每小時41至62公里。天文台預計，改發更高熱帶氣旋警告信號機會甚低，不過今天早上或會有狂風驟雨。

截至昨晚8時，熱帶風暴馬力斯集結於香港西南約310公里，預料初時移動緩慢，稍後向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。天文台指，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料3號強風信號會至少維持至今日早上6時；又指除非馬力斯迅速增強，或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。另外，受馬力斯相關的廣闊強雨帶影響，本港今早有較大機會同時受大驟雨及強風影響。

柴灣公眾填土躉船轉運站關閉 3號風球生效時，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校將會停課。惟上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家；另外，由於昨日凌晨已懸掛1號強風信號，土木工程拓展署宣布，柴灣公眾填土躉船轉運站於昨日起停止開放，直至另行通知。

澳門方面，隨着馬力斯逐漸移近廣東沿岸，澳門風力會開始增強，當地氣象局在昨日下午4時改發3號風球，並在晚間維持，但預計於今日凌晨改發8號風球的機會較低。受馬力斯相關的強雨帶影響，當地氣象局預計今日凌晨至早上會出現持續大雨及短時強陣風，單日累積雨量可能超過100毫米，低窪地區有機會出現水浸。