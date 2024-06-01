密閉空間工傷頻生 錄影監督 杜絕僥倖

承建商須保存視頻 新守則半年後生效 鑑於密閉空間的工業意外不時發生，經修訂的《密閉空間工作的安全與健康工作守則》昨日刊憲，半年後生效。有關修訂的主要內容包括加強東主或承建商對監督密閉空間工作的要求，更清楚說明如何考慮某類工作是否屬於地底喉管工作，又新增詳細的危險評估表格範本，和載列空氣監測警報設備的設定，以及更新許可工作證明書範本等，冀藉此杜絕僥倖之心，提高安全系數。有議員指修訂具有積極和正面的作用，但要有效防止意外，還須安全文化的配合。

同初版比較，《工作守則》修訂版要求東主或承建商須採用科技設備，在整段工作期間於密閉空間的出入口加裝固定或流動攝錄機，記錄和監督相關人員在執行和遵守安全控制措施的情況，並須保存視頻紀錄；至於附錄的密閉空間危險評估表格範本，加入密閉空間工作常見的空氣危害，以及空氣監測的警報系統資料，讓相關人士採取措施預防氣體中毒；更新的許可工作證明書範本則以核對清單形式，協助東主或承建商核實所需的安全預防措施，方可發出工人進入密閉空間的許可工作證明書。

核實安全措施方發工作許可 勞工處發言人表示，《工作守則》具有特殊的法律地位。在刑事訴訟中，若相關人士不遵從守則所載的任何條文，法庭可接納這種行徑為有關因素，用以裁定某人是否觸犯相關的職安健法例。考慮到業界需時設置合適的設備和作出所需安排以全面落實執行各項安全預防措施，經修訂的《工作守則》設有6個月的寬限期，將於今年11月30日生效，以便業界有充分時間準備。

工程界議員盧偉國指刊憲的《工作守則》修訂版，跟2000年推出的初版相距廿多年。據悉政府內部對《工作守則》的修訂醞釀多時，因相關技術已有不少改變，相信近期幾宗密閉空間工作引致的嚴重意外，政府決定推出修訂版，預料對防止意外發生有積極和正面的作用。但他強調必須建立安全文化，僱主、管理層和前線人員群策群力以避免事故發生。