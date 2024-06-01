圖劫的哥釀車禍 無業漢囚3年半

【本報訊】一名無業男子於去年假扮乘客上的士，期間亮出一把約10吋長利刀指嚇「的哥」，要求對方交出1,000元。「的哥」急忙煞車，被尾隨的另一輛的士撞及。劫匪事敗後逃去，約一周後始被捕。他於昨日在區域法院承認企圖搶劫罪，被法官張潔宜判處入獄3年半。張官引案例指通宵工作的的士司機容易成為劫匪的目標，如果涉及司機受傷會是加刑因素，但認為本案事主傷勢非由被告主動造成。

現年45歲的被告羅卓亮，報稱無業。他被控一項企圖搶劫罪，指他於2023年3月24日，在九龍城太子道東的一輛的士，企圖搶劫姓李事主1,000元。他在同年3月31日被執法人員拘捕。他其後表示擬認罪，至昨日正式在區院答辯。

財困犯案 一周後落網 同意案情指，事主任職的士司機。2023年3月24日凌晨2時許，被告登上事主的士約5分鐘後，便亮出一把約10吋長的刀，從後架在事主頸上，聲稱打劫，並喝令他交出1,000元。事主即時煞車，的士被後方另一輛的士撞上。後方的士之司機落車視察，被告見事敗逃脫。事主手部受傷，由救護車送院治理。執法部門隨即展開調查，約一星期後被告落網。被告在警誡下指，因欠債無錢，才帶刀隨機打劫的士司機。

法官判刑時引述辯方求情稱，被告失業兩年，因財困而犯案，形容犯案手法簡單。辯方又指被告沒有想過，事主會捉住刀刃導致受傷。不過法官指，被告亮刀時，必然知道會傷及事主。法官考慮所有因素，包括案情、被告單獨犯案，以及其個人背景及認罪等因素，判處被告入獄3年半。案件編號：DCCC 855/2023