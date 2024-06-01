案件繁多 區院將遷加路連山道

【本報訊】區域法院現時位於灣仔政府大樓內，早於上世紀九十年代，區院已屹立於該處。惟因近年需在區院處理的案件繁多，但大樓內的法庭不足以處理，故需要借用其他的法院大樓處理區院的訴訟。位於加路連山道的新大樓於2026年12月竣工後，區域法院便可遷往該處辦公，以應對繁多的區院案件。

灣仔地方法院97後改名 區域法院的前身為地方法院，最初在港九新界均設有地方法院，直至1991年起，各處的地方法院陸續遷入灣仔政府大樓內的地方法院。直至1997年回歸後，位於灣仔的地方法院便改稱為區域法院。區院除處理刑期最高為監禁7年的刑事案件外，亦會處理民事訟訴及設有家事法庭。小額錢債審裁處最初亦設於該大樓內，但及後已遷往西九龍法院大樓。

現時的區域法院共設有49個法庭，處理刑事訴訟、民事訴訟，以及婚姻訴訟。因近年需在區院處理的案件日漸繁多，當中包括涉及反修例事件的暴動案等，故有部分民事及刑事案件須借用其他法院大樓處理，當中包括東區法院大樓、西九龍法院大樓及荃灣法院大樓。在新的區域法院大樓落成後，灣仔區域法院便可遷出，以處理更多的案件。