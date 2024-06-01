司法機構耗7.8億升級設施 防資科保安出事

新區域法院大樓2027年底啟用 司法機構向立法會申請撥款約7.8億元，用以於加路連山道新區域法院大樓提供資訊科技基建設施，以及為司法機構的資訊科技基建設施進行升級工程。立法會財務委員會昨通過有關撥款，有議員關注除撥款外，為何每年需要近一億元的經常性開支；亦有議員表示政府早前接連發生資訊安全事故，詢問政府如何確保使用最高等級的保安設計，又問如出事後是否有首長級人員問責。

耗資58億元的加路連山道新區域法院大樓將於2027年底啟用，為提升法院的資訊科技設施及設立新數據中心，以及為西九法院大樓的數據中心進行升級工程，撥款包括提供資訊科技基建設施及讓新區院大樓使用科技，開支為3.21億元；在新區院大樓建立新數據中心，開支為2.35億元，以及為西九法院大樓的數據中心進行升級工程，開支為2.24億元。

議員林振昇表示系統維修保養開支需要9,900萬，對比舊系統增加8,000多萬，詢問為何加幅如此大，他又指雖然司法機構表示開支盡可能在司法機構經常費用吸納，但不排除來立法會申請撥款，稱倒是議會很難不批，因已「洗濕個頭」，詢問有何辦法盡量讓司法機構吸納大幅增加的費用。

被指撥款重疊 當局澄清 司法機構政務長梁悅賢回應指，購置的硬件軟件需要經常維修保養，比前幾年增加幅度大，而新區院使用更高效硬件，因此維護開支較現時開支增加3倍，而軟件維護開支比原本增加十多倍，並非司法機構獨自面對的問題，她指近年軟件維護開支收費模式和以往不同，供應商變成定時訂閱的收費模式，而區院大樓啟用後，佔司法機構每年的營運開支約3%。

議員陳紹雄表示兩年前政府申請58億元新區院大樓時有一筆款項，當中3,800萬用作資訊科技主幹系統，3億元用作家具和設備，1.92億元與電子系統有關，例如基本的視聽設備、廣播系統、排隊系統、標示牌等設施，而是次申請3.21億元提供必要的資訊科技基建設施，他指兩者貌似有重疊。

梁回應指兩年前確有兩筆費用和資訊科技有關，當中資訊科技、視聽基建設施，最主要和大樓建築工程同步進行，如鋪線等，而今次的撥款沒有和大樓資訊科技有關，他指目前在西九法院的數據中心將會進行升級工程，日後將會成為司法機構的第一數據中心。

議員斥承辦商不依足指引 針對政府早前接連發生資訊安全事故，議員田北辰表示雖然文件指今次依據最高等級的保安設計，但之前很多系統也是最高等級，依然出事，而出事原因多為承辦商不依足指引，詢問如何確保他們做足，會否有懲罰機制並列明在合約內，他又詢問出事後是否有首長級人員問責。

梁表示司法機構有一套嚴謹指引，目前指引是跟從2023年，會適時參考2024年政府的指引更新，而法庭數據和文件需要多重保護，一直以來有多層次防火牆以及入侵政策系統，能夠偵測可疑的侵略、不正常訊息流傳，而日常資訊科技保安是由公務員、合約員工負責，並非承辦商。