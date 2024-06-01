港鐵6•30加價 7月推搭10送1

【本報訊】港鐵昨日公布，本月30日將上調車費，平均加幅為3.09%，預料八成乘客的車費會上調最多4毫。港鐵同時推出部分票務優惠，包括在7月推出為期4星期「搭10送1」優惠，以及為期3個月的「全月通」和「都會票」50元折扣優惠。

根據港鐵「搭10送1」的優惠條款，由7月1日至28日期間，乘客使用已連結的港鐵應用程式MTR Mobile帳戶的成人八達通，在推廣期內逢星期一至日乘搭本地重鐵網絡，除機場快綫外，出閘滿10次，可獲得一程免費本地單程車程。

全月通都會票享50元折扣 至於「全月通」等優惠，乘客若購買今年7月至9月的5款「全月通」，或在6月30日至9月30日期間購買「都會票」，均可在新價錢下，享有50元折扣優惠。

議員陳恒鑌認為，港鐵根據現行的可加可減票價機制加價3.09%後，大部分本地線車程的票價會上調約0.1至1元，這已是新機制生效後連續第二年加價，由於經濟低迷，市民消費力備受影響，港鐵加價後會為市民帶來額外生活負擔，呼籲港鐵勿就優惠作太多限制，如「搭10送1」優惠等限制不少，乘客才可獲得一程免費本地單程車程，有機會對某部分乘客造成不便。