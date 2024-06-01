電移動工具穿梭天水圍 48男女就逮

上月下旬，天水圍一名女子駕駛電動單車，接載3名小朋友如「疊羅漢」般在區內「橫行」，相關影片在社交網絡瘋傳後，她涉嫌干犯8宗罪惹上官非。該區執法人員隨即在過去一周，展開打擊相關違規行動，在多個黑點截查駕駛非法電動可移動工具人士，共檢獲48輛電動單車及滑板車，並且拘捕48男女。

天水圍區人員於上周六至本周五，針對非法駕駛電動單車、電動滑板、及俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具，在區內多個黑點進行執法行動，截查駕駛該些電動可移動工具人士。行動中，人員檢獲40輛電動單車及8架電動滑板車，以涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」，「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，「駕駛時乘客沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪，拘捕35男13女共48人（18至71歲）。所有被捕人士其後獲准保釋候查，須於6月中旬向執法部門報到。

人員強調有關執法行動持續，並提醒市民，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁12個月，市民切勿以身試法。

電動單車「疊羅漢」網上瘋傳 在上周五，社交網流傳一段短片，片段顯示一名穿黑色短裙、白色波鞋及黑色襪的女子騎乘一輛電動單車，接載3名小朋友如「疊羅漢」般，在天瑞路近天華邨對開穿插行駛。當時行車燈號是綠色，不斷有車輛駛過行人輔助線，該女子似乎非常心急，在車輛慢慢駛過時，已急不及待駕駛電動單車駛出馬路，繼而強行闖過道路，場面驚險萬分。其後，人員於5月27日在天水圍區，以涉嫌「危險駕駛」等8宗罪，拘捕一名34歲本地女子，她其後獲准保釋候查，須於6月下旬向執法部門報到。