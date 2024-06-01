東呼即應：色暴教壞細路 各界促增監管力度

【本報訊】YouTube色情血腥片不絕，議員林振昇表示，YouTube要承擔一些社會責任，如果有太多不良意識、色情、血腥暴力的影片上載平台，而YouTube又沒有管理的時候，則容易影響一些未成年人士的價值觀，對整個社會也有負面影響。林又指，當企業做得不好的時候，政府應該要有監察和監管的角色，至於為何被舉報後影片仍未下架、究竟政府有沒有積極跟進，或是法例不容許，就需要檢視現行的法律，研究是否可以加大政府的權力去監管。

香港科技大學語文教育中心講師王駿表示，市民平常會看的YouTube或其他社交平台，所發布的內容可能在公司檢查的立場，不論是暴力色情或者是不雅的內容，都可能通過他們公司的要求，但市民觀看時就會發覺並不是合適的內容。王認為，或是因為YouTube類型的公司，受西方文化影響而決定合適的價值觀。而電視台以前直接受政府監管，廣管局就會知道電視台的發布內容，但現時去到「Web2.0」的年代，政府理應要監管這些人。

市民斥影片內容「4至5級」 市民亦議論紛紛，市民曾小姐即指「我不想看」，認為這些影片已有「4至5級」，並指此類影片理應需要監管，因為小朋友未見過世面，就算成年人看到以為很「小兒科」，但其實小朋友看見就覺得很誇張，容易令他們學壞。