東呼即應：YouTube鹹片僅列不雅品 電影雜誌何妨打真軍

白色液體倒在胸前

網上宣淫須問罪 東方第18度檢舉 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情片揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，有大量女性私密部位特寫，其中一條影片中便有多名男女做出意淫動作，甚至有人模仿男士射精並裝作喝掉精液，整段影片都在賣弄色情，意識極度不良，更有吸食毒品的畫面。東方昨日致函警務處、電影報刊及物品管理辦事處，以及立法會作出檢舉及投訴，敦促嚴肅跟進事件。YouTube長期宣淫販賤無王管，今次是東方25個月以來第18度致函當局檢舉，惟淫褻物品審裁處屢將檢舉的意淫及血腥影片評為II級，毫無改善，一直被詬病「嘢又唔做、判決又錯晒」，完全浪費納稅人金錢。

東方歷次檢舉那麼多段YouTube淫片，很多都只被淫審處列為II級，青少年基本上可以隨時隨地觀看，而就算列為III級，往往隔很長一段時間還未下架，相當離譜。有意見揶揄可視為「振興經濟有新招」，既然淫審處這種做法，不如索性提供人們賺錢的點子，把市道再搞旺，「一於拍到最色情、最血腥，分分鐘四仔（無打格淫片）也可以出到，那就肯定賺大錢了！」不用再推出那些遮遮掩掩，「到喉不到肺」的電影及雜誌。

模仿射精裝喝掉 賣弄色情 今次檢舉的5條YouTube淫片，第1條影片中多名男女做出意淫動作，有人模仿男士自慰、射精並裝作喝掉精液，有女子將疑似精液的白色液體倒在胸前，有女子做出替人口交的動作。影片末段有兩名女子脫去上衣露出乳房，以白色液體沖身及模擬性交場面。第2條影片初段一名赤裸男子在唱歌，其後他捧着一個疑似心臟的物體在手心，然後畫面轉到去與一名女子親吻，其後二人倒在床上開始交歡，女子被脫去上衣露出乳房，男子更肉緊地親吻她的乳頭。影片末段就加添血腥元素，男子捧着的心臟在跳動及滲血，他的手心及身體也被血染紅，又有人赤腳在血泊中走過，場面相當嚇人。

充斥性虐待濫藥 意識不良 第3條影片甫開始有一名紋身男子用利器割傷自己的胸口，傷口滲血並用手將血塗抹半身。其後畫面轉至他與一名女子交歡，女子露出乳房，身體被綑綁，男子之後疑似對着一名女子做出自慰動作，行為令人側目。片中更多次出現男子疑似吸毒的場面，充斥性、虐待及濫藥場面，意識不良，恐對心智未成熟的青少年帶來錯誤示範。

第4條影片顯示數名女子披着一件長袍並裸露乳房，起初在黑暗中若隱若現，其後她們圍着一個火堆進行儀式，期間女子都有露出她們的胸脯，突然間其中一個女子作勢咬向另一女子的頸項。其後她就口吐大量疑似血的紅色液體，並將血濺到自己身上，然後她對着火堆做着儀式，而到影片末段又有另一女子裸露身體對着火堆進行儀式，最後多名女子都滿身是血，行為怪異。

至於第5條影片顯示一名半身赤裸的女子以女巫造型打扮，她露出胸部，手持一條活蛇，身旁有以魔鬼打扮的男子唱歌及咆哮。後來畫面顯示有女子在玩蛇，讓活蛇爬過她的身體，包括乳房。其後有男子拿一條活魚生咬，並將染血的魚扔在地上，場面血腥駭人。魔鬼打扮的男子其後用硬物重複拍打魚身致其糜爛，有鳥兒飛到並啄食魚肉，情景陰森恐怖，恍如邪教儀式向魔鬼獻祭，令人毛骨悚然。

男子親吻女子乳頭 半裸女巫手持活蛇 東呼即應爆料熱線 艷婦被綁露出乳房 東方向電影報刊及物品管理辦事處檢舉。 東網版面新設計一撳即睇 裸女口吐紅色液體 東方致函警務處促嚴肅跟進事件。